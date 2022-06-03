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    İstanbul'daki 'çocuk kaçırıldı' iddialarına adli işlem

    Sosyal medya ve basında yer alan çocuk kaçırma iddiaları emniyeti harekete geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 17:02
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    İstanbul'daki 'çocuk kaçırıldı' iddialarına adli işlem

    Son günlerde sosyal medyada bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları ortaya atılmaya başladı.

    Bazı basın yayın organlarının da "Başakşehir’de Urfa Plakalı Bir Araçla İlgili İlginç İddia" başlıklarıyla yer alan haberlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

    DHA'nın haberine göre söz konusu iddiaları yayan kişinin Esenyurt’ta bir sitede yöneticilik yapan E.S. olduğu tespit edildi.

    Adli işlem uygulandı

    Açıklamaya göre; yönetici E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında, TCK 271. maddesi olan 'Suç Uydurma' suçundan adli işlem yapıldı.


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