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    İstanbul'daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı

    Bahçelievler'deki bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken 1 kişi de hastanelik oldu.
    • 14.06.2022 - 08:54
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    İstanbul'daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı

    İstanbul'un bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi düğün salonunda bir çiftin en mutlu günü kabusa dönüştü.

    Düğün sırasında gelin ve damadın yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    İki taraf arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    Kavga sokağa taştı

    Düğün salonu dışına taşan kavgada taraflar, yumruk yumruğa birbirine girdi.

    Kavgayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polisler, kavga edenleri ayırmak için yoğun çaba harcadı.

    1 kişi hastanelik oldu

    DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin kavga eden tarafları ayırmasıyla gerginlik sona erdi. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı #1

    Polis havaya ateş açtı

    Kavgaya tanık olan Furkan Güngör, "Büyük bir kavga oldu iki aile arasında, böyle yumruk yumruğa. Polis ekipleri geldi. Polislere de saldırı oldu. Polis ekipleri 2 el havaya ateş etti, biber gazı sıktı. Daha sonra kavga edenleri kelepçeleyerek arabaya aldı" dedi.

    İstanbul daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı #2

    O anlar kamerada

    Sokağa taşan kavga anları vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

    Görüntülerde, bazı kişilerin yumruk yumruğa kavga ettikleri, polisin de kavga edenleri ayırmaya çalıştığı görüldü.

    İstanbul daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı #3

    İstanbul daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı #4

    İstanbul daki düğünde çıkan kavga sokağa taştı: 1 yaralı #5


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