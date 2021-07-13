Halay sırasında damat tarafından bir kişinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiğinin iddia edilmesinin ardından çıkan tartışma, sokağa taşındı. Tarafların sokaktaki kavgası kameraya yansıdı.

Geçen cumartesi günü 23.00 sıralarında İstanbul Esenler’de bir çift, düğününü gerçekleştirdi.

Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı.

KAVGAYI ZOR AYIRDILAR

Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki düğünde taciz iddiası sonrası kavga çıktı VİDEO







