Euro
10.2386
-0.14%
Dolar
8.6259
-0.11%
Altın
502.57
0.22%
Borsa
1.357
0%
Bitcoin
287.205
-3.49%
EXEN Coin
26.71
-1.18%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    İstanbul'daki düğünde taciz iddiası sonrası kavga çıktı

    Halay sırasında damat tarafından bir kişinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiğinin iddia edilmesinin ardından çıkan tartışma, sokağa taşındı. Tarafların sokaktaki kavgası kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki düğünde taciz iddiası sonrası kavga çıktı

    Geçen cumartesi günü 23.00 sıralarında İstanbul Esenler’de bir çift, düğününü gerçekleştirdi.

    Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

    Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı.

    KAVGAYI ZOR AYIRDILAR

    Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü.

    KAVGA ANLARI KAMERADA

    Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'daki düğünde taciz iddiası sonrası kavga çıktı VİDEO


    İstanbul daki düğünde taciz iddiası sonrası kavga çıktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir