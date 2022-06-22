İstanbul'daki Elif Çakal cinayetiyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin aldığı karar sonrası olay yerinde keşif yapıldı.

İstanbul Sultangazi'de 26 Haziran 2021 tarihinde yaşanan korkunç olayda 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni, Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunmuştu.

Dehşet olayın ardından başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etmişti.

Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T. Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karar sonrası olay yerinde keşif kararı verilmişti.

Olay yerinde keşif yapıldı

Tutuksuz sanık G. K., U. B. ile suça sürüklenen T.Y., S.T., müştekiler Abdulkadir Aydın, Şüheda Tekin ve maktulün annesi Hacer Çakal ve avukatları, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekipleri olayın yaşandığı yerde yapılan keşifte hazır bulundu.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte, olay yeri güvenlik şeridi içerisine alındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde ise basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verilmedi.

"Tecavüz etmeye kalkmışlar, dövmüşler, ceza almalarını istiyorum"

Olay yerinde yapılan keşif sonrası İHA muhabirine açıklamadan bulunan Elif Çakal’ın annesi Hacer Çakal, “Benim çocuğum intihar edecek bir çocuk değildi. Ben bunların ceza almasını istiyorum. Benim çocuğumu yediler. İntihar edecek bir çocuk değildi. Kardeşini konuşturdum. Tecavüz etmeye kalkmışlar. Çocuğu orada sıkıştırmışlar. Koştuğu yerde mi düştü. Çocuğumu dövmüşler. İnsan, düşman düşmanına bunu yapmaz. Çocuğumu hayattan kopardılar. Geceleri sabaha kadar uyuyamıyorum. Dayanamıyorum, çok zor durumdayım. Bunların en ağır ceza almalarını istiyorum. Üstünü kapatırsalar başka canlar da yanar." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

Düştüğü uçurumun kenarında dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı

Öte yandan soruşturma sürerken Elif Çakal'ın, ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde Çakal'ın, yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılmıştı.

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