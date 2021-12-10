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    Kırgızistan'da Reina saldırısıyla bağlantısı olan bir kişi yakalandı

    Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da Reina gece kulübündeki terör saldırısıyla bağlantılı bir kişinin, Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.
    • AA
    • 10.12.2021 - 18:51
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 20:10
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    Kırgızistan'da Reina saldırısıyla bağlantısı olan bir kişi yakalandı

    İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina adlı gece kulübüne 2017 yılında yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı sonucu 39 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

    Reina saldırısıyla ilgili Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden bir açıklama geldi.

    SALDIRIYLA BAĞLANTILI KİŞİ YAKALANDI

    Komite, saldırıyla bağlantılı kişinin Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

    Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

    İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

    Kırgızistan da Reina saldırısıyla bağlantısı olan bir kişi yakalandı #1

    Kırgızistan da Reina saldırısıyla bağlantısı olan bir kişi yakalandı #2

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