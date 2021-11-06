İstanbul'daki kayıp adamın cesedi su kuyusundan çıktı

İmam nikahlı eşinden haber almayan kadının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, ekipler su kuyusu içerisinde bulunan erkek cesedinin, aranan şahsa ait olduğunu belirledi.

Arnavutköy'de yaşayan kadın, polis merkezine giderek dini nikahlı eşi hakkında kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler kayıp olan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ı bulmak üzere çalışma başlattı.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Çalışma esnasında bir bahçenin su kuyusunun başında şapka fark eden polis ekipleri, çalışmalarını bu yönde ilerletti.

İnceleme sonucunda kuyunun içerisinde erkek cesedi tespit edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cesedin Aykut Avşar'a ait olduğu tespit edilmesi sonucu, itfaiye ekipleri kuyudaki suyu boşaltarak, Avşar'ın cansız bedenini çıkardı.

AİLESİ OLAY BÖLGESİNE GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden adamın dini nikahlı eşi ve babası olay bölgesine getirilerek ifadeleri alındı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ardından Avşar'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na götürüllürken polisin olayla igili çalışmaları devam ediyor.

















