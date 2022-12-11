Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Kestane Festivali'nde, ziyaretçilere 5 ton kestane dağıtıldı. Yoğun katılım nedeniyle, kestane ocaklarının önünde uzun kuyruk oluştu.

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı.

Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan ocaklarda pişirilen kestaneler, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Uzun kuyruk oluştu

Ziyaretçiler, kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için uzun kuyruk oluşturdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinlikte kestane pişirip katılanlara ikram etti.

Festivalde; kestaneyle pişirilen tavuklu pilav, pasta, aşure gibi yiyecekler de sergilendi.

"Her festivale gelmeye çalışıyoruz"

Etkinliğe katılanlardan Nimet Cesuroğlu, "Her festivale gelmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikleri bizler için düzenleyen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Gençler için de güzel etkinlikler var"

Kestane Festivali'nden çok memnun olduklarını belirten Fatma Kara, "Festivaller, konserler çok güzel oluyor. Gençler için de güzel etkinlikler var." dedi.

"5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza"

DHA'nın haberine göre; Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek "Bu pazar gününde bir değişlik olsun istedik. 5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza, eski günleri hatırlıyoruz." dedi.

İstanbul'daki Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı VİDEO





































