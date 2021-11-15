Aşırı hız yapan otomobilin ortalığı savaş alanına çevirdiği kazanın öncesinde, son süratle kavşağa giderken moto kuryeyi savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de aşırı hız sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Murat Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

O ANLAR KAMERADA

Adeta savaş alanına dönen kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün, aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği anlar ve facianın öncesinde motosiklet sürücüsünü savurarak yere düşürdüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

"SALİSELERLE ÖLMEKTEN KURTULDU"

O anlara tanık olan Yücel Polat, "Dün akşam saatlerinde personel moto kuryemiz dükkana doğru gelirken yanından hızla bir araç geçti. Personelimiz saliseler ile ölmekten kurtuldu. Araç sürücüsü o hızla ilerideki kavşağı dalmış. Maalesef facia bir kaza meydana geldi. Bu bölge zaten özellikle hafta sonları boş olduğu için hıza müsait bir alan. Cadde üzerine gerekli ışıklandırmaların yapılmasını istiyoruz." dedi.

İstanbul'daki korkunç kazanın saniyeler öncesi kameraya yansıdı ViDEO







