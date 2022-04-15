İstanbul'daki metro saldırganı tutuklu kalmaya devam edecek

Metroda kadınlara bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada, beklenen raporların mahkemeye ulaşmadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosun binen Emrah Yılmaz, Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve küfürler yağdırmıştı.

Olay sonrası tutuklanan ve hakkında 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen saldırgan bugün hakim karşısına çıktı.

"Olay en başından değerlendirilmeli"

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Müştekilerin katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim Yasemin Doğu Demirtaş, İBB'nin metro içindeki görüntüleri CD'ye aktarılarak mahkemeye gönderdiğini, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesince ise sanığın tetkiklerinin yapıldığının bildirildiğini söyledi.

Söz verilen sanık Emrah Yılmaz, olayın görüntüsünün ilk kısımlarının önemli olduğunu öne sürerek "Olayın en başından değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum." dedi.

Avukatı tahliyesini istedi

Sanık avukatı Emrah Yılmaz'ın uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek "Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür. Cezaların infazı için müvekkilimin tutuklu kalması hukuka aykırıdır. Bu nedenle öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü

"Suç işleme iradesi hala mevcuttur"

Müşteki avukatı, müvekkillerinin sanığa yönelik kışkırtıcı bir hakareti olmadığını öne sürdü. Sanığın sadece tehdit suçundan değil, hakaret suçundan da ceza alması gerektiğini ifade eden müşteki avukatı şöyle devam etti:

"Sanık olay yerinden kaçmıştır. Kaçma şüphesi halen vardır. Sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerinde sanığın halen yaptığının doğru olduğunu savunduğu görülmektedir. Suç işleme iradesi halen mevcuttur. Salıverilmesi halinde yine suç işlemeyeceği belirsizdir."

Müşteki avukatı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkemede İBB'den gelen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Sanık avukatı müvekkilinin olay yerinden kaçmadığını, ineceği durakta indiğini kaydetti.

Tutukluluk hali devam edecek

DHA'nın haberine göre; ara kararını açıklayan mahkeme, ayrıntılı ve net bir şekilde çözümü için İBB'den gelen CD'nin Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesine karar verdi. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alan mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gelmediğini ve CD kayıtlarının çözümünün yapılmadığını dikkate alarak sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.