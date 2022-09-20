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- İstanbul'daki metrobüste boş koltuk kavgası
İstanbul'daki metrobüste boş koltuk kavgası
Beylikdüzü-Avcılar istikametinde giden metrobüsteki 2 yolcu, boş koltuğa oturmak için kavga etti. İkilinin saç saça kavgası kameraya yansıdı.
- 20.09.2022 - 11:41
- Güncelleme : 20.09.2022 - 15:40
İstanbul'da ilerleyen metrobüste gergin dakikalar yaşandı.
Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüsteki iki yolcu, boş koltuğa oturmaya çalıştı.
İkilinin boş koltuk yarışı tartışmaya dönüştü.
Boş koltuk için savaştılar
Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönerken, taraflardan biri diğerinin saçını çekmeye başladı.
Metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı.
O anlar kamerada
Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'daki metroda boş koltuk kavgası ViDEO