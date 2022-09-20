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    İstanbul'daki metrobüste boş koltuk kavgası

    Beylikdüzü-Avcılar istikametinde giden metrobüsteki 2 yolcu, boş koltuğa oturmak için kavga etti. İkilinin saç saça kavgası kameraya yansıdı.
    • 20.09.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:40
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    İstanbul'daki metrobüste boş koltuk kavgası

    İstanbul'da ilerleyen metrobüste gergin dakikalar yaşandı.

    Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüsteki iki yolcu, boş  koltuğa oturmaya çalıştı.

    İkilinin boş koltuk yarışı tartışmaya dönüştü.

    Boş koltuk için savaştılar

    Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönerken, taraflardan biri diğerinin saçını çekmeye başladı.

    Metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı.

    O anlar kamerada

    Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul'daki metroda boş koltuk kavgası ViDEO

    İstanbul daki metrobüste boş koltuk kavgası #1


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