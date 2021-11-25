İstanbul'daki metrolarda kırmızı yanan X-Ray sonrası kontrol yok

Metro güvenliklerinin bıçaklı saldırganın ardından gündeme gelmesiyle birlikte gün içerisinde X-Ray cihazında yanan kırmızı uyarılara aldırış edilmediği görüldü.

Dün İstanbul'daki metro istasyonunda bıçaklı bir saldırganın kadına tehditler savurması üzerine bıçakla istasyona nasıl girdiği de merak konusu oldu.

Metro duraklarına girişlerde X-Ray cihazları yer alıyor.

Her geçen kişi bu cihazlar ile kontrol ediliyor. Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırıya metro istasyonlardaki güvenliği gündeme getirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır." dedi.

METAL YOĞUNLUĞU KONTROL EDİLMEDİ

Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken üzerindeki metal yoğunluğunu gösteren ışığın yeşil yandığı görüldü.

GÜVENLİK MASALARI BOŞ

X-Ray cihazında kırmızı ışık yanmasına sebep olan kişilerin bavulları ve ya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.





































