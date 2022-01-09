Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
592.660
0.06%
BTXN Coin
33.30
-2.03%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    İstanbul'daki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

    D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde akan trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.01.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

    İstanbul D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde akan trafikte tehlikeli hareketler yapan bir motosikletli sürücü görüntülendi.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

    Motosiklletli adam, şeritler arasında geçişler yapıp, hızını artırarak gözden kayboldu.

    Tehlikeli yolculuk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde motosikletlinin şeritler arasında hızlı ve kontrolsüz bir şekilde geçiş yaptığı, sol şeritte bulunan bir otomobili sıkıştırmaya çalıştığı ve daha sonra önündeki araçlara makas atarak gözden kaybolduğu görünüyor.

    MOTOSİKLETLİ ARANIYOR

    Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul daki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu #1

    İstanbul daki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu #2


    Görüş Bildir