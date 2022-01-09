İstanbul'daki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde akan trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde akan trafikte tehlikeli hareketler yapan bir motosikletli sürücü görüntülendi.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Motosiklletli adam, şeritler arasında geçişler yapıp, hızını artırarak gözden kayboldu.

Tehlikeli yolculuk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde motosikletlinin şeritler arasında hızlı ve kontrolsüz bir şekilde geçiş yaptığı, sol şeritte bulunan bir otomobili sıkıştırmaya çalıştığı ve daha sonra önündeki araçlara makas atarak gözden kaybolduğu görünüyor.

MOTOSİKLETLİ ARANIYOR

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.





