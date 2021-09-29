6 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri maddesi, 123 bin 200 adet ecstasy hap yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 16 ve 20 Eylül tarihleri arasında Esenyurt ve Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda; 52 kilogram 500 gram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap, 3 hassas terazi, vakumlama ve para sayma makinası, 2 tabanca, 10 fişek, pompalı tüfek ve 24 kartuş ele geçirildi.

İstanbul'daki operasyonda onlarca kilo uyuşturucuya el konuldu ViDEO

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

































