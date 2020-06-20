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    İstanbul’daki otomobil hırsızı Kocaeli'de yakalandı

    4 ayrı otomobili çalan hırsızı, güvenlik kamerası görüntüleri ele verirken, kullandığı yöntem 'pes' dedirtti.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 12:02
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    İstanbul’daki otomobil hırsızı Kocaeli'de yakalandı

    Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 4 ayrı otomobil hırsızlığı gerçekleşmesi polisi harekete geçirdi.

    Kartal, Ataşehir ve Maltepe'de otomobil hırsızlığı yapıldığına dair gelen ihbarlarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtları tek tek incelemeye alındı.

    KAYITLAR ELE VERDİ

    Aynı marka ve modelde araçları hedefe alan şüphelinin eşkali ve otomobili, güvenlik kamerası kayıtları ile tespit edildi.

    58 yaşındaki şüpheli Ali A.'nın araçların benzin kapaklarını sökerek kontak anahtar yaptığı ve bu anahtarlarla araçları çaldığı belirlendi.

    İstanbul’daki otomobil hırsızı Kocaeli'de yakalandı - VİDEO


    ÇALINTI ARAÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    17 Haziran günü yapılan operasyonla Ali A. Kocaeli'de kıskıvrak yakalanırken; polis, çalıntı araç olaylarında kullanıldığı tespit edilen birçok malzemeye de el koydu.

    87 ADET SUÇ KAYDI

    Gözaltına alınarak emniyete getirilen Ali A.’nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 87 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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