İstanbul'daki patenli genç, taksiye tutunarak yolculuk yaptı

İstanbul'daki patenli genç, taksiye tutunarak yolculuk yaptı

Bir taksinin kapısına tutunarak yolculuk yapan patenli genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ya patenli genç, trafiği ve kendisini düşürdüğü tehlikeye aldırmadan taksiye tutunarak yolculuk yaptı.

Yanından geçen araçlara da aldırış etmeyen genci, taksi şoförünün fark edip etmediği ise bilinmiyor.

O ANLAR KAMERADA

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu, arkalarında ilerleyen araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'daki patenli genç, taksiye tutunarak yolculuk yaptı VİDEO











