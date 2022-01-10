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- İstanbul'daki patenli genç, taksiye tutunarak yolculuk yaptı
İstanbul'daki patenli genç, taksiye tutunarak yolculuk yaptı
Bir taksinin kapısına tutunarak yolculuk yapan patenli genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 10.01.2022 - 09:54
- Güncelleme : 10.01.2022 - 10:36
İstanbul Esenyurt'ya patenli genç, trafiği ve kendisini düşürdüğü tehlikeye aldırmadan taksiye tutunarak yolculuk yaptı.
Yanından geçen araçlara da aldırış etmeyen genci, taksi şoförünün fark edip etmediği ise bilinmiyor.
O ANLAR KAMERADA
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu, arkalarında ilerleyen araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'daki patenli genç, taksiye tutunarak yolculuk yaptı VİDEO