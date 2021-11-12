Helva imalathanesinde meydana gelen patlamada, binanın dışındaki demir paneller aşağıya düştü. 1 kişi panellerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İstanbul Bahçelievler'deki bir sanayi sitesinde, helva imalathanesi olarak kullanılan binada pekmez kazanı patladı.

Patlamanın ardından binanın dışında bulunan demir paneller aşağıya düştü.

İmalathane çalışanlarından yara alan olmazken, demir paneller 3 aracın üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.

SON ANDA KURTULDU

Patlamadan hemen önce aracına binen esnaf, demir panellerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki patlamada bir kişi ölümden döndü VİDEO



"ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Patlamaya tanıklık eden Ezver Demirhan, "Çalışıyordum, birden deprem olur gibi ses geldi. Patlama olmuş herhalde ağabeyim araca binerken ölümden döndü. Az kalsın üzerine düşüyordu." dedi.

"İKİ KİŞİ SON ANDA KURTULDU"

Patlama sesini duyduktan sonra hemen dışarı çıkanlardan biri olan Naim Avşar da, "Gürültü geldi, bir şey patlamış gibi oldu. Hemen dışarı çıktık, baktık yukarıdan paneller düşüyor. 2-3 arabanın üzerine düştü. İki kişi son anda kurtuldu araba içinde. Allah'a şükür can kaybı yok" ifadelerini kullandı.





























