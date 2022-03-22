İstanbul'daki platonik aşk cinayetinde müebbet hapis kararı

Aşkına karşılık alamayınca genç kadını 17 bıçak darbesiyle katleden zanlı, indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezası aldı.

Maltepe’de 5 Haziran 2020 tarihinde yaşanan olayda sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk (36), platonik aşığı tarafından katledilmişti.

İlgisine karşılık vermeyen 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk’ü, 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp’in (29) “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“O OLMAZSA ÖLECEĞİM DEDİM, ÖLEMEDİM"

Muharrem Eralp, mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, ”Bu suçtan yargılanmam beni daha çok derinden etkiledi. Çok acı çekiyorum. Keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim, o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim. Ölemedim.” dedi.

BAYRAM ERALP'E CEZALANDIRMA TALEBİ

Müşteki avukatı Ayten Bademci, sanığın en yüksek cezayı almasını ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Avukat Bademci, sanık Bayram Eralp’in de cezalandırılmasını istedi.

“AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM”

Duruşmada son sözlerini söyleyen Muharrem Eralp, “Kendimi öldürmek isterken çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Ailesinden özür dilerim. Ben sadece kendimi öldürmek istedim.” şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan baba Bayram Eralp, “Hakim Bey beni hiç konuşturmuyorsun.” dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Cezada indirim uygulamayan mahkeme, sanık Muharrem Eralp hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca sanık, kardeşi Murat’a yönelik “basit yaralama” suçundan 6 ay, kız kardeşi Meryem’e yönelik ise “olası kastla kasten yaralama” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BABAYA BERAAT KARARI

Öte yandan tutuksuz sanık Bayram Eralp hakkında ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle “suç delillerini gizlemek” suçundan beraat kararı verildi.





