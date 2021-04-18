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    İstanbul'daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı

    Kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 6 şüpheli yakalanırken, dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 14:14
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    İstanbul'daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı

    İstanbul genelinde son bir ay içerisinde gelen dolandırıcılık ihbarları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    İddiaya göre Davut M.(34), Javad J.(31), Nadir H.(34), Sara C.(27), Nergiz H.(49) ve Yasin H.(30)'nin sahte polis kimliği taşıdıkları, evine gittikleri vatandaşlara "Evinizi aramamız gerekli, terör örgütü listesinde adınız var" diyerek eşya aldıkları öğrenildi.

    1 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

    Ayrıca şüphelilerin otomobile binerek vatandaşlara kimlik kontrolü yaptığı, sonrasında kimliklerini geri vermek için nakit para ödemelerini istediği, şüphelilerin 10 farklı olayda toplam 1 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

    İstanbul daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı #1

    İstanbul'daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı ViDEO

    EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

    Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerden Javad J'nin gözaltına alınırken polis memurlarına bıçak çektiği, daha sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı #2

    DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

    Şüphelilerin bir grup vatandaşı dolandırma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Beyaz bir otomobilin içerisinde bekleyen şüpheliler, yanlarına çağırdığı 3 kişiye polis kimliği gösteriyorlar. Sonrasında kişilerin kimliklerini toplayarak kontrol eden sahte polisler, kimliklerini geri vermek için para talep ediyorlar.

    İstanbul daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı #3

    İstanbul daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı #4

    İstanbul daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı #5

    İstanbul daki sahte polisler, 10 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandırdı #6

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