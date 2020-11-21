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- İstanbul'daki siber dolandırıcıların ses kayıtları ortaya çıktı
İstanbul'daki siber dolandırıcıların ses kayıtları ortaya çıktı
- AA
- 21.11.2020 - 09:04
- Güncelleme : 21.11.2020 - 09:25
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.
Bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'daki siber dolandırıcıların ses kayıtları ortaya çıktı VİDEO
ÇALINTI PARAYLA DANSÖZ OYNATTILAR
Vatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.
EMNİYETTEN UYARI
Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.