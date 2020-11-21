Bazı internet sitelerine giren vatandaşların casus yazılımla kişisel bilgilerini alan siber dolandırıcıların ses kaydı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki siber dolandırıcıların ses kayıtları ortaya çıktı VİDEO



ÇALINTI PARAYLA DANSÖZ OYNATTILAR

Vatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

EMNİYETTEN UYARI

Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.