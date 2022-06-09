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İstanbul'daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri
Beykoz’da dün iki kardeş arasında yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- 09.06.2022 - 16:51
- Güncelleme : 09.06.2022 - 17:38
İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Anadolu Hisarı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 2 kardeş arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada 2 kardeş ve yoldan geçen 1 kişi yaralandı.
O anlar kamerada
Olaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin, koşarak yol kenarında bulunan kişilerle tartıştığı ve ardından silahın ateşlendiği görülüyor.
Olayın ardından 1 kişinin koşarak geldiği araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor.
Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul'daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri VİDEO