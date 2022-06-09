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    İstanbul'daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri

    Beykoz’da dün iki kardeş arasında yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • 09.06.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:38
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    İstanbul'daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Anadolu Hisarı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 2 kardeş arasında silahlı kavga çıktı.

    Kavgada 2 kardeş ve yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

    O anlar kamerada

    Olaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

    Görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin, koşarak yol kenarında bulunan kişilerle tartıştığı ve ardından silahın ateşlendiği görülüyor.

    Olayın ardından 1 kişinin koşarak geldiği araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor.

    Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

    İstanbul'daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri VİDEO

    İstanbul daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri #1

    İstanbul daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri #2

    İstanbul daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri #3

    İstanbul daki silahlı kardeş kavgasının görüntüleri #4


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