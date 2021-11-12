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- İstanbul'daki şoför, seyir halinde alev alan otobüsten son anda kurtuldu
İstanbul'daki şoför, seyir halinde alev alan otobüsten son anda kurtuldu
Sarıyer'de seyir halindeki araçtan dumanlar gelmeye başladı. Şoförün aracı terk etmesiyle, alevler yükseldi. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 12.11.2021 - 09:50
- Güncelleme : 12.11.2021 - 09:58
İstanbul Sarıyer'in İstinye mahallesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden şoför aracı terk etti.
Hemen ardından alevler yükselerek tüm otobüsü etkisine aldı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kullanılamaz hale gelen otobüsten son anda kurtulan şoför, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerei tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Alevler içerisinde yanan otobüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.