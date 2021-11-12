Euro
11.3809
0.27%
Dolar
9.9299
0.27%
Altın
593.48
0.04%
Borsa
1.637
0.74%
Bitcoin
644.022
-1.73%
BTXN Coin
22.00
-4.34%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    İstanbul'daki şoför, seyir halinde alev alan otobüsten son anda kurtuldu

    Sarıyer'de seyir halindeki araçtan dumanlar gelmeye başladı. Şoförün aracı terk etmesiyle, alevler yükseldi. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki şoför, seyir halinde alev alan otobüsten son anda kurtuldu

    İstanbul Sarıyer'in İstinye mahallesinde seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

    Dumanları fark eden şoför aracı terk etti.

    Hemen ardından alevler yükselerek tüm otobüsü etkisine aldı.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kullanılamaz hale gelen otobüsten son anda kurtulan şoför, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerei tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

    O ANLAR KAMERADA

    Alevler içerisinde yanan otobüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul daki şoför, seyir halinde alev alan otobüsten son anda kurtuldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir