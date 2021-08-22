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    İstanbul'daki sürücü, 30 saniyeyle kamyonun altına kalmaktan kurtuldu

    Freni tutmayan asfalt yüklü kamyon, park halindeki bir otomobile çarptı. Simit almak için ayrıldığı arabasına geri döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında şoke olan sürücü, 30 saniyeyle kurtuldu.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 17:21
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    İstanbul'daki sürücü, 30 saniyeyle kamyonun altına kalmaktan kurtuldu

    Saat 11.45 sıralarında İstanbul Beykoz'daki Elmalı Mahallesi'nde Şamil Yunus'un kullandığı  asfalt yüklü kamyonunu freni tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık  ekiplerine haber verdi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla yara  almadan kamyondan çıkarıldı. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya döndü.

    "SİMİT ALMAYA GİTMİŞTİM, DÖNDÜĞÜMDE ARABAM KAMYONUN ALTINDAYDI"

    Kamyonun altında kalan otomobilin sürücü Müslüm Bartın  gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Fırına gittiğini söyleyen Bartın "Simit almak için arabamı park ettim. Döndüğümde arabam kamyonun altındaydı. 30 saniye belki 1 dakika ile kurtuldum." diye konuştu.

    Başka bir vatandaş "30 saniye ile  simit kardeşimin hayatını kurtarmış. İyi ki de gitmiş simit almaya Çok şükür şu an yanımızda." dedi.

    İstanbul daki sürücü, 30 saniyeyle kamyonun altına kalmaktan kurtuldu #1

    "ÇOK ŞÜKÜR KİMSE YOKTU"

    Kamyon sürücüsü Şamil Yunus, "Yukarıdan aşağıya doğru iniyordum, fren tutmadı. Park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı.Çok şükür arabada kimse yoktu." diye konuştu. Kaza drone ile havadan görüntülendi.

    İstanbul daki sürücü, 30 saniyeyle kamyonun altına kalmaktan kurtuldu #2

    İstanbul daki sürücü, 30 saniyeyle kamyonun altına kalmaktan kurtuldu #3

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