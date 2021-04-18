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    İstanbul'daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafik sigortası dolan şirket otomobili ile dolaşan bir kişiye toplam 3 bin 594 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 14:49
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    İstanbul'daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi

    İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişindeki Namık Kemal Caddesi’nde oluşturulan denetleme noktasında araçları durdururken, kısıtlamalara ilişkin denetim yaptı.

    Durdurulan özel otomobillerden birisini kullanan sürücünün sokağa çıkma izin belgesi bulunmadığı, kullandığı şirket aracının trafik sigortasının dolduğu belirlendi.

    PARA CEZASI YAZILDI

    Bunun üzerine sürücüye Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 450 TL idari para cezası kesilmesi için tutanak hazırlandı.

    Ayrıca otomobili çekici ile götürülürken trafik sigortası dolan aracı kullandığı gerekçesiyle 144 TL ceza kesildi.

    İstanbul daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi #1

    3 KİŞİDEN BİRİ MASKESİZ

    Durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin maskesiz olduğu görüldü. Uyarı üzerine arkadaşından fazla maske alan kişi bunu takınca ceza almaktan kurtuldu.

    İstanbul daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi #2

    İstanbul daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi #3

    İstanbul daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi #4

    İstanbul daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi #5

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