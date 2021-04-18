Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi

İstanbul'daki sürücü kısıtlamada sigortasız araçla dolaştı: Ceza yedi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafik sigortası dolan şirket otomobili ile dolaşan bir kişiye toplam 3 bin 594 TL ceza kesildi.