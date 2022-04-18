Bıçaklı bir taksici, ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti aracından indirip, "seni bıçaklarım" diyerek arkasından kovaladı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Çağlayan’da yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden ticari taksinin sürücüsü, cadde üzerinde durdu.

Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

İstanbul'da taksici, yabancı çifti bıçakla tehdit etti

"Seni bıçaklarım"

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "Seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu.

Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Şikayetçi olmadılar

İHA'nın haberine göre; elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.