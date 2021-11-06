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- İstanbul'daki tramvay yoğunluğu dikkat çekti
İstanbul'daki tramvay yoğunluğu dikkat çekti
Dün akşam saatlerinde Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Eminönü durağında oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 06.11.2021 - 17:41
Pandemi döneminde toplu taşımalarda oluşan yoğunluk salgının yayılması konusunda endişe veriyor.
İstanbul'da dün akşam saat 19.00'da Bağcılar - Kabataş tramvay hattı Eminönü durağında oluşan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tramvayın gelmesini bekleyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görülüyor.
SOSYAL MESAFEYE UYULMADI
Durakta vatandaşların kuyruk oluşturduğu görülürken, sosyal mesafeye de uyulmadığı cep telefonu kamerasına yansıdı.