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    İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu: 34 kişi yakalandı

    Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul'da, 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 09:35
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    İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu: 34 kişi yakalandı

    Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor…

    Son olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Şubat tarihinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 34 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu: 34 kişi yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından, işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

    İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi İZLE

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