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İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu: 34 kişi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul'da, 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 26.02.2021 - 09:35
Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor…
Son olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Şubat tarihinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 34 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından, işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi İZLE