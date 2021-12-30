Euro
14.9151
3.67%
Dolar
13.1758
4.08%
Altın
768.8800
4.63%
Borsa
1,863.65
-1.68%
Bitcoin
624.131
4.19%
BTXN Coin
36.00
-2.28%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    İstanbul'daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı

    Şişli’deki vahşi otel cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öldürülen kadının son anları ve zanlının görüntüsü kameralarca saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 21:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz gün İstanbul Şişli’de bir otel odasında, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni, Mohammad O.E.A. tarafından ağzı bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak öldürülmüş, zanlı kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

    Şişli’de meydana gelen olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

    ÖNCE ZANLI OTELE GELDİ

    Güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak zanlı Mohammad O.E.A.’nın 19.40 sıralarında otele geldiği görüldü.

    Zanlının ardından saatler 22.19’u gösterirken Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni de otele girdi.

    İstanbul'daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı VİDEO

    OTELDEN AYRILDIĞI GÖRÜLDÜ

    Tunuslu kadın, bir süre otelin görevlisi ile bir şeyler konuştu. Yaklaşık iki dakika sonra, Mohammad O.E.A. ve Mariyam Aloui Ep Guitni birlikte otelin üst katlarına çıkan merdivenlere yöneldi.

    Saat 23.36’a ait başka kamera kaydında, Mohammad O.E.A.’nın otelden çıkarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

    İstanbul daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı #1

    İstanbul daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı #2

    İstanbul daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı #3

    İstanbul daki vahşi otel cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir