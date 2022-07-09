Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.394
-0.49%
BTXN Coin
7.46
14.41%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    İstanbul'daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı

    Yurdun dört bir yanında kurbanlık kesimlerine başlanırken Küçükçekmece'de de tekbir ve salavatlar eşliğinde kurbanlıklar kesildi.
    • 09.07.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı

    Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken bu sabah bayram namazının kılınmasıyla birlikte vatandaşları kurban kesme telaşı sardı.

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde namazın kılınmasının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

    Kurban kesilecek alanlarda toplandılar

    Sonrasında vatandaşlar, belediye tarafından izin verilen yerlerdeki kurban kesilecek alanlarda toplanmaya başladı.

    İstanbul'daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı


    Sırası gelen etini aldı

    Kurban kesim yerlerinde tekbir ve salavatlar eşliğinde ilk kurbanlıklar kesilirken sırası gelen vatandaşları etlerini aldı, diğerleri ise sıra gelmesini bekledi.

    İstanbul daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı #1

    "Büyükbaş hayvan keseceğim"

    Sıra bekleyen Rahmi Polat, "Kurban kesimi iyi gidiyor, güzel şuanda bekliyoruz. Sıramızın gelmesini bekliyoruz, saat 07,00 de başladı. saat 09.00 gibi sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim." dedi.

    İstanbul daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı #2

    "Ortam muhteşem"

    Her şeyin iyi gittiğini anlatan ve sıra bekleyen Gürkan Bektaş, "Ortam muhteşem, burada diyanetin organizasyonu da güzel, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Saat 07.00 gibi başladı, hızlı bir şekilde devam ediyor, yarım saat sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim, 7 hisse, Allah kesene de kesmeyene de nasip etsin." diye konuştu.

    İstanbul daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı #3


    İlginizi Çekebilir

    New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı
    Ekonomi

    New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

    Bahar Candan, bikini giymedi
    Magazin

    Bahar Candan, bikini giymedi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir