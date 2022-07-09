Yurdun dört bir yanında kurbanlık kesimlerine başlanırken Küçükçekmece'de de tekbir ve salavatlar eşliğinde kurbanlıklar kesildi.

Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken bu sabah bayram namazının kılınmasıyla birlikte vatandaşları kurban kesme telaşı sardı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde namazın kılınmasının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Kurban kesilecek alanlarda toplandılar

Sonrasında vatandaşlar, belediye tarafından izin verilen yerlerdeki kurban kesilecek alanlarda toplanmaya başladı.

İstanbul'daki vatandaşlar kurbanlık kesimlerine başladı







Sırası gelen etini aldı

Kurban kesim yerlerinde tekbir ve salavatlar eşliğinde ilk kurbanlıklar kesilirken sırası gelen vatandaşları etlerini aldı, diğerleri ise sıra gelmesini bekledi.

"Büyükbaş hayvan keseceğim"

Sıra bekleyen Rahmi Polat, "Kurban kesimi iyi gidiyor, güzel şuanda bekliyoruz. Sıramızın gelmesini bekliyoruz, saat 07,00 de başladı. saat 09.00 gibi sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim." dedi.





"Ortam muhteşem"



Her şeyin iyi gittiğini anlatan ve sıra bekleyen Gürkan Bektaş, "Ortam muhteşem, burada diyanetin organizasyonu da güzel, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Saat 07.00 gibi başladı, hızlı bir şekilde devam ediyor, yarım saat sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim, 7 hisse, Allah kesene de kesmeyene de nasip etsin." diye konuştu.



