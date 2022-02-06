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- İstanbul'daki yangında 2 kişi hafif yaralandı
İstanbul'daki yangında 2 kişi hafif yaralandı
Beyoğlu ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.
- AA
- 06.02.2022 - 19:24
- Güncelleme : 06.02.2022 - 19:32
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çukur mahallesi Zerdali sokaktaki 5 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın nedeniyle hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'daki yangında 2 kişi hafif yaralandı VİDEO