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    İstanbul'daki yangında 2 kişi hafif yaralandı

    Beyoğlu ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.
    • AA
    • 06.02.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 19:32
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    İstanbul'daki yangında 2 kişi hafif yaralandı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Çukur mahallesi Zerdali sokaktaki 5 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

    2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yangın nedeniyle hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul'daki yangında 2 kişi hafif yaralandı VİDEO

    İstanbul daki yangında 2 kişi hafif yaralandı #1


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