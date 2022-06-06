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    İstanbul'daki zincir markete giren fare, reyonda karnını doyurdu

    Alışveriş yapmak için girdiği marketin pastane bölümüne ilerleyen müşteri, reyonda gezen farenin ürünleri yediği anları kayda aldı.
    • 06.06.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:41
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    İstanbul'daki zincir markete giren fare, reyonda karnını doyurdu

    İstanbul'da bulunan zincir markette, şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.

    Fare, reyondaki kurabiyeleri yedi

    Pastane reyonunda, bir farenin kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

    Reyonda personel yoktu

    Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

    Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, ”Minik fare kurabiyeleri yedi.” diyerek tepki gösterdi.

    İstanbul daki zincir markete giren fare, reyonda karnını doyurdu #1

    İstanbul daki zincir markete giren fare, reyonda karnını doyurdu #2


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