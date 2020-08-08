Megakentte, meşale yakıp, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekip, çakarlı araçlarından havaya ateş açan grup, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmişti.

Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için İstanbul Bağcılar’da toplanan bir grup, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı.

VİRÜSE MEYDAN OKUDULAR

Ardından ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı.

Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup, adeta virüse meydan okudu.

İstanbul’dan gelin alan grup, ortalığı toza dumana kattı ViDEO

ÇAKAR, TABANCA, DRİFT VE ABARTI EGZOZ

Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla “dat dat” sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce’nin Akçakoca ilçesine vardı.

İstanbul’da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı.

DÜĞÜN SALONUNDA HİÇBİR KURALA UYMADILAR

Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, megakentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.