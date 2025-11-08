İstanbul’dan köyüne döndü, yeşil mirası renklendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 25 yıl Türkiye’nin birçok ilinde ve son olarak İstanbul’da gıda sektöründe çalışıp yöneticilik yapan Gıda Mühendisi Nilgün Demir, 5 yıl önce ailesinin yaşadığı Amasya’nın Yassıçal köyüne döndü.

Nilgün Demir, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle temasları sonrası bin 50 rakımlı köyde ata toprağı 4 bin metrekarelik arazide açık alan ve serada gastronomi sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte yaprak, çiçek, sebze ve taze baharatlar üretmeye başladı.

60 DÖNÜM ARAZİDE ÜRETİME BAŞLADI

Türkiye’nin dört bir yanındaki otel ve restoranlara yaptığı bitki ve yenilebilir çiçek satışı giderek artan başarılı işletmeci, köyündeki hünerli kadınları da toplayıp onlarla iş birliği planladı.

Kurulan Amasya Dünya Yeşil Miras Üretim ve İşleme Kadın Kooperatifi üyeleri, köydeki 60 dönüm arazide üretime başladı.

Arazilerde bu bitki, taze baharat ve çiçeklerin yanı sıra salep ve çilek yetiştirilip pazarlanacak.

"ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK DEPOSU"

Gastronomi sektöründe kullanılan dünya mutfağı yaprakları, mini sebzeleri, taze baharatları ve yenilebilir çiçekleri artık kendi tohumlarından yetiştirdiğini belirterek yurt dışına da ürün göndermeyi hedefleyen Nilgün Demir, "Bu ürünlerimizin her biri sağlık, şifa deposu. Amasya’nın iklimi de çok uygun. Bu yıl kooperatifimizi kurduk. Yetiştirdiğimiz birçok ürün var. Üyelerimize eşleri de bize yardımcı olacak." dedi.