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    İstanbul'da otobüsün motor kısmından kaçak yolcu çıktı

    Makedonya'ya gidecek olan tur otobüsüne gizlice giren ve motor kısmında sıkışarak mahsur kalan Cezayirli adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • 12.06.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 16:49
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    İstanbul'da otobüsün motor kısmından kaçak yolcu çıktı

    Kaçak yollarla İstanbul'dan Makedonya'ya gitmek isteyen Cezayir uyruklu bir şahıs ölümden döndü.

    Fatih ilçesindeki bir tur otobüsünün motor kısmına giren bir şahıs kendisini iple olduğu yere bağladı.

    Şanzıman ısınınca vücudunda yaralar oluştu

    Otobüsün hareket etmesiyle şanzıma ısındı ve şahsın vücudu yanmaya başladı. Bunun üzerine çığlık atmaya başlayan şahıs, yolcular tarafından fark edildi. Şahsı gören otobüs şoförü, durumu polise bildirdi.

    İtfaiye müdahale etti

    Polis ekipleri şahsı girdiği yerden çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışmalar sonrası çıkarılan şahsın, aracın çalışmasıyla vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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