İstanbul'da otobüsün motor kısmından kaçak yolcu çıktı

Makedonya'ya gidecek olan tur otobüsüne gizlice giren ve motor kısmında sıkışarak mahsur kalan Cezayirli adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak yollarla İstanbul'dan Makedonya'ya gitmek isteyen Cezayir uyruklu bir şahıs ölümden döndü.

Fatih ilçesindeki bir tur otobüsünün motor kısmına giren bir şahıs kendisini iple olduğu yere bağladı.

Şanzıman ısınınca vücudunda yaralar oluştu

Otobüsün hareket etmesiyle şanzıma ısındı ve şahsın vücudu yanmaya başladı. Bunun üzerine çığlık atmaya başlayan şahıs, yolcular tarafından fark edildi. Şahsı gören otobüs şoförü, durumu polise bildirdi.

İtfaiye müdahale etti

Polis ekipleri şahsı girdiği yerden çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışmalar sonrası çıkarılan şahsın, aracın çalışmasıyla vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.