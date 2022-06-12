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    İstanbul'dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı

    Taksi aracılığıyla Ankara'ya uyuşturucu taşıyan bir Afgan yolcu, denetim yapan polis ekiplerinin dikkati sonucu yakayı ele verdi.
    • 12.06.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 12:53
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    İstanbul'dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı

    İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde otogara giren bir takside arama yapıldı.

    Taksinin içinde bulunan Afgan uyruklu F.H.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kuşkuya düşen polis ekipleri, şahsın yanında bulunan çantasında arama yaptı.

    Çantasından 6 kilogram eroin çıktı

    Çanta içerisinde 2 parçadan oluşan poşetlerde 6 kilogram eroin ele geçirildi.

    Ankara'ya götürmek isterken yakalandı

    Uyuşturucu dolu çantayı Ankara'ya götürmek için yola çıktığı öğrenilen şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA'nın haberine göre; şüpheli F.H., hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

    İstanbul'dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı ViDEO

    İstanbul dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı #1

    İstanbul dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı #2

    İstanbul dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı #3
    İstanbul dan şehir dışına taksiyle uyuşturucu götürürken yakalandı #4

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