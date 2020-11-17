Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan toplu taşıma araçları ve duraklarda vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymuyor. Halk otobüsü kullanan vatandaşların, sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülüyor.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde işe gidiş yoğunluğu toplu taşıma araçları ve duraklara yansıdı.

Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul'dan sosyal mesafesiz toplu taşıma manzaraları ViDEO

EKİPLER DENETİM YAPTI

Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri, durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.













