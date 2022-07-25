İstanbul'dan yola çıkan 112 göçmen Muğla'da yakalandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar kavşağında durdurulan araçlarda ve kaçan iki araçta, toplam 112 düzensiz göçmen ile 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul’dan yola çıktıkları belirlenen ve 670 kilometre yol katederek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsler ile ilgili analiz çalışması yapıldı.

Çalışmalarında; 5 adet 34 plakalı kapalı kasa ticari araçların düzensiz göçmen taşıdığı, başka bir 34 plakalı aracın da öncülük yaptığı değerlendirildi.

Bunun üzerine araçların Muğla'da bulunan Menteşe Otogar kavşağında, kontrollü bir şekilde önü kesildi ve taşıtlar durduruldu.

Düzensiz göçmenleri bırakıp kaçtı

İki araç içerisinde şüpheli Y.B., A.A,, Y.A., A.M. ve çok sayıda düzensiz göçmen, kontrol altına alındı.

Minibüslerden birisi Aydın kontrol noktasını geçtikten sonra polis ekipleri tarafından fark edilince, aracın şoförü düzensiz göçmenleri ormanlık alana bırakarak kaçtı.





112 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı



Araçlardan biri ve araç ve sürücüsü R.A., Bayır Mahallesi'nde jandarma görevlilerince, diğer araç ve sürücüsü F.Y., ise Aydın Çine ilçesinde yakalandı.

Düzensiz göçmen kaçakçılığı olayında toplamda 2 Suriye, 2 İran ve 108 Afganistan uyruklu toplam 112 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İstanbul'dan yolan çıkan göçmen kaçakçıları Muğla’da yakalandı VİDEO







Şüpheliler savcılığa sevk edilecek

DHA'nın haberine göre; düzensiz göçmenlerin işlemleri ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklanırken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri ise mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek.