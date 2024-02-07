İstanbullu 45 gün daha mağdur! Beşyol Metrobüs durağında yenileme çalışması İBB'nin Beşyol Metrobüs Üst Geçidini yenileme çalışması başlatması, güzergahı kullanan vatandaşları mağdur etti.

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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Metrobüs Üst Geçidini yenileme çalışması başlattı.

Bu kapsamda da Beşyol Metrobüs İstasyonu geçici olarak kapatıldı.

Çalışmalar kapsamında Beşyol metrobüs durağı 45 gün boyunca kapalı kalacak.

Bu sürede vatandaşlar, Sefaköy ve Florya metrobüs durakları kullanılabilecek.

Yenileme çalışmaları kapsamında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edilecek.

"İnsanlar mağdur olacak"

Gülçin Doğu, "Burada özel bir okulda çalışıyorum. Her sabah bu eziyeti çekiyoruz biz. İster istemez işe geç kaldığım oluyor, köprünün durumundan kaynaklı. Her sabah çok büyük sorun yaşıyoruz. Bu durum 2 aydır bu şekilde neredeyse, bir de şimdi kapatılacağı söyleniyor o zaman durum nasıl olacak hiç bilmiyorum. İnsanlar mağdur olacak diye düşünüyorum. Ben zaten eski köprüyü kullanıyorum. Yenileme sürecinde eski köprüyü kullanamadığımda benim yürüme mesafem de uzayacaktır yani sıkıntı olacaktır." dedi.

"45 gün uzun bir süre"

Tuğrul Gebeş ise "Ordu'dan geldim. Burada diş teknisyeni olarak çalışıyorum. Metrobüsleri sürekli olarak kullanıyorum. Yenileme çalışmaları da başlamış, güzel olmuş. Beğendim, gayet memnunum. Burada çalıştığım için burayı sürekli olarak kullanıyorum. Yenileme çalışmalarından da haberim vardı. 45 gün sonra da bu durak çalışmaya devam edecek. Ben de şu an burayı yürüme yolu olarak kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarının hızla tamamlanmasını istediğini kaydeden Aykut Taşova, "Sürekli olarak metrobüsü kullanıyorum. Biz de şu an ne yapacağız ? Sefaköy'ü kullanacağız artık. Oradan binip gideceğiz. 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Yapacak bir şey yok, yürüyeceğiz mecbur. 45 gün uzun bir süre, o yüzden belediyemizin hızlı bir şekilde süreci tamamlamasını temenni ediyorum. Bu yenileme sürecinde ben de alternatif olarak İETT ve toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bunları kullanmak 30-40 dakika daha uzun sürecek, bir süre böyle devam edeceğiz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)