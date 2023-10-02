Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi...
Kavurucu sıcaklıkların ardından aşırı yağışlar etkisini göstermeye başladı.
Yurt genelinde birçok kent için sağanak yağmur uyarısı verilirken, İstanbul'da sel görüntüleri ortaya çıktı.
Su baskınları yaşandı
Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı.
Ev ve iş yerlerini su basmasıyla olumsuzluklar art arda geldi.
Şile sular altında kaldı
Son olarak bir felaket de bugün yaşandı.
Şile’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur giderek şiddetini artırdı. Ardından dere taştı. Tarım arazileri, ev ve bungalovlar su altında kaldı.
Ekipler çalışma başlattı
Özellikle Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahalleleri selden önemli ölçüde etkilendi.
Ekipler bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)