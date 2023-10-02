İstanbul'u sağanak vurdu! Şile sular altında kaldı 5 gündür Megakent'te devam eden aşırı yağışlar Şile'yi önemli ölçüde etkiledi. Bölgede dün gece şiddetli şekilde devam eden yağmur nedeniyle dere taştı.

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DHA

Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi...

Kavurucu sıcaklıkların ardından aşırı yağışlar etkisini göstermeye başladı.

Yurt genelinde birçok kent için sağanak yağmur uyarısı verilirken, İstanbul'da sel görüntüleri ortaya çıktı.

Su baskınları yaşandı

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı.

Ev ve iş yerlerini su basmasıyla olumsuzluklar art arda geldi.

Şile sular altında kaldı

Son olarak bir felaket de bugün yaşandı.

Şile’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur giderek şiddetini artırdı. Ardından dere taştı. Tarım arazileri, ev ve bungalovlar su altında kaldı.

Ekipler çalışma başlattı

Özellikle Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahalleleri selden önemli ölçüde etkilendi.

Ekipler bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)