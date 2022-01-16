Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde hırsızlık ve kapkaç yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 “Kapkaç", 4 “Otodan Hırsızlık" 2 “Oto Hırsızlığı" ve 1 “Mala Zarar Verme" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde suçları gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.K. isimli şüpheliler, Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunun bir iş yerine daha önceden çaldıkları aküleri satmak istedikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un 3 ilçesinde kapkaç ve hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı ViDEO

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinden çaldıkları otomobil ile Gaziosmanpaşa ilçesinden çaldıkları motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Yaşı küçük M.K. ile E.E. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.