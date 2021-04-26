İstanbul'un 5 ilçesinde bir iletişim firmasının yer altı internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı.

İstanbul'un Büyükçekmekce, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde internet kablolarını çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

17 FARKLI KABLO HIRSIZLIĞI

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde 23 Şubat ile19 Nisan tarihleri arasında 17 farklı kablo hırsızlığı yapıldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve olaylarda kullanmış oldukları aracın plakalarını tespit etti.

Şüpheliler M.T., İ.P., U.C.Ç. ve A.R.S. isimli şüpheliler önceki gün ve dün düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un 5 ilçesinde internet kablolarını çalan hırsızlar yakalandı VİDEO

ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kablo kesme makası, pense, levye ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Şüpheli A.R.S. adli makamlarca serbest bırakılırken, yapılan sorgulamasında benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan diğer şüpheliler M.T., İ.P. ve U.C.Ç. ise bugün adliyeye sevk edildi.