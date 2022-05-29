İstanbul'un fethine katılan ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın gözde askerlerinden olan Salih Dede'nin kabri, harabeye döndü. Mezarın yeşile boyanması ve duvarlarında çatlaklar oluşması dikkati çekti.

İstanbul Beykoz Göksu Mahallesi'nde Baruthane Parkı'nın karşısında bulunan Salih Dede'nin kabri, bakımsızlıktan harabeye döndü.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın gözde askerlerinden olan ve İstanbul'un fethinde görev alan Salih Dede'nin kabri, yeşil renge boyandı.

Kabir taşında “Fatih ile gelip şehit olanlardan Salih Dede” yazan Salih Dede'nin kabrinin bulunduğu alanda, 5 mezar daha yer alıyor.

Hazirenin duvarlarında çatlaklar oluşurken, mezar taşlarının yazılarının yıpranarak okunmaması ise dikkat çekti.

"Övgüye mazhar olmuş askerlerin mezarlarına vefa gösterilmeli"

İHA'nın haberine göre; İstanbul’un fethine katılmış Salih Dede'nin mezarının bakımsız olduğunu ifade eden tarihçi ve yazar Halit Develioğlu, “Göksu’da bulunan Baruthane Parkı'nın oradayız. Nimelceyş Salih Dede'nin kabri şerifindeyiz.

İstanbul’u fetheden ünlü komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın gözde askerlerinden Salih Dede gibi zatlar bu topraklar için mücadele vermişler, çaba göstermişlerdir.

Onların kabri şu an gördüğünüz gibi bakımsız durumda, mezar taşlarına boyalar yapılmış. Boyalar mezar taşlarını iyice okunmaz hale getiriyor. Hazirenin duvarlarında çatlaklar oluşmuş, demir korkulukları paslar içerisinde, çevre düzenlemesi ihmal edilmiş.

Bu toprakları bize vatan etmiş, nimelceyş olmuş. İstanbul’u fetheden kutlu ve övgüye mazhar olmuş askerlerin mezarlarına vefa göstermeliyiz” diye konuştu.

İstanbul'un fethinde görev alan askerin kabri harabeye döndü ViDEO