İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın

Harbiye’de bir kafeteryadaki sandalyede hareketsiz duran genç kadın, polise harekete geçirdi. Polisin uzun süre uyandırmaya çalıştığı psikolojik sorunları olan kadın, güç bela hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde genç bir kadının sandalyede uzun süre hareketsiz yattığını görenler, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, kadınla iletişim kurmaya çalıştı.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ancak sandalyede sızan kadın uzun süre kendine gelmeyince polis, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Uyuşturucu madde kullandığı düşünülen kadın sandalyede hareketsiz durduğu esnada ise Şişli polisi, kadının kucağındaki köpeğe su verdi. Ardından kadının uyanmasıyla birlikte polis, kadına da su verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, ekiplerle iletişim kurmayarak zorluk çıkarttı.

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"KÖPEĞİMDEN AYIRMAYIN" DİYE AĞLADI

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir sızan bir ayılan kadına eter koklatarak kendine getirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerine de zorluk çıkartan ve iletişim kurmayan kadın, polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye konularak ambulansla götürüldü. Kadın ambulansa konulduğu esnada polis ekipleri, köpeğine sahip çıktı. Kadının ağlaması üzerine ise polis ekipleri söz vererek, köpeğini yanına götüreceğini söyledi.

BİR SÜRE ÖNCE BOŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İnci ismindeki kadının, bir süre önce boşandığı ve bu sebepten ötürü psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.