İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına operasyon

Beyoğlu polislerince düzenlenen operasyonda, seraya çevrilen balkonda çok sayıda Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasköy Piri Paşa Mahallesi’ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ADRESE OPERASYON

Adresi fiziki ve teknik takibe alan Beyoğlu polisi, takip esnasında eve şüpheli bir şahsın giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan ekipler Turşucu Hüseyin Sokak üzerindeki binanın bir dairesine operasyon düzenledi.

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SERAYA ÇEVRİLEN BALKONDAN HİNT KENEVİRİ ÇIKTI

Operasyonda polis, şüpheli şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Daireyi didik didik arayan ekipler, balkona girdiklerinde adeta seraya çevrilmiş alanda çok sayıda saksıda Hint keneviri ele geçirdi.

Aramalarda ayrıca budama makası, kavanoz içerisinde yaklaşık bir buçuk kilo gelen gübre, bitki iklimlendirmede kullanılan büyüteç, metre ve bitkiler yetiştirmede kullanılan böcek ilacı yazılı sıvı bulunurken, nefes kesen operasyon anı kameralara yansıdı.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Malzemelere ve kenevirlere polis tarafından el konulurken, etkisiz hale getirilen şüpheli M.Ö. gözaltına alındı. Emniyet götürülen şahsa “uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi.