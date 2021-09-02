İstanbul’un sivri sinek üreme haritası

İstilacı Sivrisinekler Kongresi’nde, İstanbul’un sivrisinek üreme alanlarını gösteren harita açıklandı. Ayrıca kongrede, çoğalmayı etkileyen nedenler de ele alındı.

İstanbul’da, Asya Kaplan sivrisineğinin sayıları, tehlikeli olabilecek boyutta artış gösterdi.

Artan sinek popülasyonuna karşı alınabilecek önlemlere ilişkin Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile bir kongre düzenlendi.

İstilacı Sivrisinekler Kongresi ile yerli ve yabancı birçok bilim insanı biraraya geldi.

Kongrede, İstanbul'un sivrisinek haritası açıklandı.

193 BİN AKTİF ÜREME ALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vektörlerle Mücadele Otomasyonu verilerine göre, İstanbul'da 193 bin aktif sivrisinek üreme alanı tespit edildi.

EN ÇOK GÖRÜLEN İLÇELER

En çok sivrisinek görülen ilçeler Beykoz, Sarıyer, Silivri Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Ümraniye olarak açıklandı.

Durgun sular, çiçek saksılarının altına konulan suluklar, atık araç lastikleri, mezarlarda bulunan kuş sulukları ve süs havuzları ise üremeye en çok etki eden yerler olarak belirlendi.

İstilacı Sivrisinekler Kongresinde verileri paylaşan İBB Sağlık Daire Başkanı Uzman Doktor Önder Yüksel Eryiğit, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim şu anda reel olarak tespit ettiğimiz kaynak sayısı yaklaşık 193 bin. Daha çok üreme kaynaklarımız kırsal diye tabir ettiğimiz, yani kendi alanında kırsalı olan ilçelerde üreme kaynakları daha çok fazla. İsim olarak bunu telaffuz etmek gerekirse Sarıyer, Beykoz, Ümraniye, Şile, Çatalca,Silivri, Büyükçekmece şeklinde söyleyebiliriz. Buralardaki üreme kaynakları yılın 12 ayı ve haftalık şekilde haftalık periyotlarla kontrol ediliyor. Eğer bu alanlarda larva görülürse biyolojik etkinlik testleri yapılmış ilaçlarla ilaçlama yapılmakta.





“ÜREME ALANLARININ YÜZDE 80’İ İNSAN ELİ İLE OLUŞTURULAN ALANLAR”

Durgun su diye tabir ettiğimiz alanların hepsi üreme kaynağı diyebiliriz ve maalesef bu üreme kaynağı olarak bahsettiğimiz alanların yüzde 80'ini insan eliyle oluşturulan alanlardır. Evimizdeki balkonumuzdaki çiçeklerin altındaki suluklar uygun sıcaklıkta üç günde, dört beş günde üreme kaynağı haline gelebilirler. Bu yüzden özellikle yaz aylarında sık periyotlarla maksimum beş günlük periyotlarla değiştirilmesi gerekir. Bahçe içerisinde kontrol dışı bırakılmış süs havuzları, ikinci el lastikler, evin bahçesinde bırakılmış ikinci el lastikler.

“YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR”

Yağmur sularıyla lastiklerin içerisinde kalan su birikintileri müthiş bir sivrisinek üreme alanı. İkinci el lastiklerin depolanması ve saklanmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılmasını gerekiyor.

İstanbul’un sivri sinek üreme haritası VİDEO



“MEZARLIKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI GEÇEN YIL BAŞLATTIK”

Mezarlıklarda kuşlar su içsin diye suluklar vardır. Yine uygun sıcaklıkta, uygun ortamda bu sulukların içerisindeki sular, durgun sular çok kısa süre içerisinde üreme kaynağı haline gelirler. Biz oralara yönelik de çalışmalara geçen yıl başladık. Ekiplerimiz belli periyotlarda oralarda larva üreyip üremediğini kontrol ediyorlar.”