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    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden düşürdü

    Sokağa çıkma izninden yararlanan genç kız annesi ile birlikte girdiği mağazada olay çıkardı. İstediği ayakkabıyı annesinin almamasına sinirlenen genç kız önce darbetti, ardından merdivenlerden itti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 16:24
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    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden düşürdü

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı bugün sokağa çıktı.

    Ebeveynleriyle birlikte karantinaya kısa bir mola veren gençler, hem eğlendi hem de alışveriş yaptı.

    Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise bu kadarına pes dedirtti.

    Annesi ile ayakkabı almak için bir mağazaya giren genç kız, beğendiği ayakkabının alınmasını istedi.

    ANNESİNİ MERDİVENLERDEN İTTİ

    Ancak fiyatı yüksek bulan anne, kız çocuğunu daha uygun bir ayakkabıya yönlendirdi. Bu duruma sinirlenen genç kız, annesini önce darbetti ardından merdivenlerden itti.

    O sırada mağazada bulunan başka bir kadın, bu anları kayda alırken genç kıza da tepki gösterdi.

    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti İZLE

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