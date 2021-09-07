Manisa'da işten çıkarılan işçiler, tazminatlarını almak için çabalıyor

Emeklilik günü ve yılı dolan 5 kişi, 2019 yılından bu yana kıdem tazminatlarını alamadıkları için hukuk mücadelesi verirken tek isteklerinin, yaşadıkları mağudriyetin giderilmesi olduğunu söyledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2019 yılında emeklilik yaş ve yılları dolduğu gerekçesiyle Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'ndan çıkarılan 10 kişiden 5’i, kendilerine taahhüt edilen kıdem tazminatlarını alamadı.

Kendilerinden sonra işten çıkarılan işçilerin tazminatlarını aldıklarını iddia eden mağdurlar, kendi tazminatlarını alabilmek için 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini belirtti.

"YETKİLİLERDEN PARAMIZI İSTİYORUZ"

Yıllarca görev yaptığı kurumla Cemil Yeşil, “1 Ağustos 1992 yılında işe başladım. Hiç aralıksız Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'ndaki görevime devam ettim. 26 yıl 6 ay 10 gün görev yaptım ama iş kıdem tazminatına gelince kurumun bankadaki hesapları haczedilemediği için yargı yoluna gidin dediler. Biz de dava açtık ama avukatlarımız da banka hesapları haczedilemediği için paramızı alamıyoruz. Biz paramızı alamadığımız için mağduruz. Yetkililerden paramızı istiyoruz ya da bu yasanın değiştirilmesini istiyoruz. Biz gece gündüz demeden 24 saat karda kışta görev yaptık. Bu görevlerimiz boşa çıkarıldı. Yeri geldi bayramlarda çoluk çocuğumuzla olmamız gerekirken biz görevdeydik. Şimdi mağdur ediliyoruz, biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.





"BİZ 5 KİŞİYİ HALA YARGI YOLLARINDA UĞRAŞTIRIYORLAR"

Benim alacağım şu an 81 bin TL kıdem tazminatı alacağım var. 2 yıldır mahkememiz devam ediyor. Bizden sonra çıkarılan işçilerin kıdem tazminatları ödendi. Bizimkini ödemiyorlar niye, diğerleri kendi adamları olduğu için ödediler. Biz 5 kişiyiz bize ödeme yapılmadı diğerleri 4-5 kişi kıdem tazminatını aldı ama biz 5 kişiyi hala yargı yollarında uğraştırıyorlar.” dedi.

"KARDA KIŞTA NÖBET TUTTUK"

2019 yılında işten çıkarılan mağdurlardan Hüseyin Dağırlar ise "1 Ağustos 2005 yılında Alaşehir Çiftçi Malları Korumada göreve başladım. 1 Mayıs 2019 yılında işi bıraktım. 15 yıl çalıştım. 44 bin 500 TL kıdem tazminatı çıkardılar. 20 bin TL verelim gerisini daireye hibe edeceksin dediler, ben de kabul etmedim. Mahkeme yoluna başvurdum. Mahkemem şu anda devam ediyor mağduruz. 29 Mayıs 2019’da emekli oldum. Bayramlarda, trafo nöbetlerinde karda kışta hep nöbet tuttuk.” diye konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ HAKLARIMIZIN ÖDENMESİ"

Bir diğer kıdem tazminatı mağduru Ömer Senir ise, "Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ikamet ediyorum Alaşehir Çiftçi Malları Korumada çalıştım. 2003 yılının 5. ayında girdim. 2019 yılının 1. ayında işten çıkarıldık. Bize dediler ki size tazminat verelim işten ayrılın gününüz yılınız dolmuş. Biz de tamam dedik. Bize bir sözleşme taahhüt imzalattılar. O zaman sizin paralarınızı ödeyeceğiz dediler ödemediler. Biz mağduruz. Bizim tek isteğimiz haklarımızın ödenmesi.” şeklinde konuştu.