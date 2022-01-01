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    İstiklal Caddesi'nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi

    İstanbul'da yılbaşı kalabalığını fırsata çeviren dilenciler, küçük çocuklarıyla birlikte İstiklal Caddesi üzerinde dilendi.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 05:38
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    İstiklal Caddesi'nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi

    İstanbul'da dilenci kadınlar, yılbaşında oluşan kalabalığı fırsata çevirdi. Dilenci kadınlar, çocuklarıyla birlikte kutlamaya gelenlerden para istedi.

    KÜÇÜK ÇOCUK, PARA İÇİN TURİSTLERİN BACAĞINA SARILDI

    Bir çocuğun yılbaşı kutlamasına gelen turistlerin ayağına sarılarak para istediği görüldü. Dilenciler gece boyu belli noktalarda oturarak gelen geçenlerden para istemeye devam etti.

    İstiklal Caddesi nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi #1

    İstiklal Caddesi nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi #2

    İstiklal Caddesi nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi #3

    İstiklal Caddesi nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi #4

    İstiklal Caddesi nde dilenciler, yılbaşı kalabalığını fırsata çevirdi #5


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