İstiklal'de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları

Bayramın son günü İstiklal'de dolaşan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde tabancayla darbedilip, gasbedildi.

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı.

Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan 2 şüpheli, polis olduklarını söyleyerek pasaport kontrolü yaptı.

DÖVÜP GASBETTİLER

Şüpheliler daha sonra ise Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurarak üzerindeki 10 bin doları çaldı. Gaspçılar kayıplara karışırken, ihabr üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turistin gözyaşları