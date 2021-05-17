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    İstiklal'de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları

    Bayramın son günü İstiklal'de dolaşan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde tabancayla darbedilip, gasbedildi.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 10:54
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    İstiklal'de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları

    Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı.

    Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan 2 şüpheli, polis olduklarını söyleyerek pasaport kontrolü yaptı.

    DÖVÜP GASBETTİLER

    Şüpheliler daha sonra ise Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurarak üzerindeki 10 bin doları çaldı. Gaspçılar kayıplara karışırken, ihabr üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turistin gözyaşları

    İstiklal de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları #1

    İstiklal de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları #2

    İstiklal de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları #3

    İstiklal de 10 bin doları gasbedilen turistin gözyaşları #4

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