İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde 4 iş yeri yandı

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangın nedeniyle 4 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İstanbul İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tüm iş yerini sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TAKVİYE EKİP GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkanlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti.

Bağcılar'da İstoç Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı İZLE

BİR SAAT SÜRDÜ, 4 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan dükkanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle 4 iş yeri kullanılmaz hale gelirken, bitişik iş yerlerinde de hasar oluştu.