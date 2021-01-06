İtalya diye, Aydın’a bırakıldılar

İnsan tacirleri tarafından İtalya diye, Aydın’ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi’ne bırakılan 84 düzensiz göçmen Akçaova Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.